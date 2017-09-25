Мурманский областной театр кукол открыл новый 85-й сезон

Андрей Зайцев.

Уже традиционно гостей праздника встречали на улице - играми, песнями и веселыми конкурсами, поучаствовать в которых мурманчане, всегда, приходят целыми семьями. Взрослым и детям было чем заняться и в фойе перед спектаклем. В качестве премьерного актеры выбрали сказку "Гадкий утенок". Всего за сезон труппа театра кукол даёт около 400 спектаклей. В этом году на сцену вышли и молодые актеры. Одно неизменно: самые требовательные зрители - дети - ждут новых встреч. Зал всегда полон.

Директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов: "Театр, как и книга - это вещи вечные. И потом, кукольный театр. Это самый выразительный театр, который есть на земле. Потому что посредством куклы можно выразить всё. То, что даже невозможно показать на сцене драматического театра".