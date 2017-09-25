Легкоатлетические дорожки, веселые старты. В Мурманске провели День здоровья

Анастасия Русинова.

В Мурманске провели День здоровья. Это традиционный спортивный праздник первокурсников, на котором молодежь демонстрирует свои возможности, навыки и таланты. Кроме мурманчан команды в этом году выставили учебные заведения Кировска. На центральном стадионе фитнесс-разминку провели будущие математики, учителя, юристы и искусствоведы. Сильнейшие поднимали гири, самые быстрые выходили на легкоатлетические дорожки, веселые старты - абсолютно для всех. Здесь же - детская площадка - инструкторы провели подвижные игры и эстафеты для тех, кто помладше.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Я хочу пожелать вам мечтать, обязательно тем спортсменам, которые стоят среди вас. Тем, кто занимается спортом серьезно, не прекращать этих занятий, мечтать подниматься на пьедестал почета на самых престижных соревнованиях города, страны, и даже мира".