Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.09.2017 09:27

Легкоатлетические дорожки, веселые старты. В Мурманске провели День здоровья

Анастасия Русинова.

В Мурманске провели День здоровья. Это традиционный спортивный праздник первокурсников, на котором молодежь демонстрирует свои возможности, навыки и таланты. Кроме мурманчан команды в этом году выставили учебные заведения Кировска. На центральном стадионе фитнесс-разминку провели будущие математики, учителя, юристы и искусствоведы. Сильнейшие поднимали гири, самые быстрые выходили на легкоатлетические дорожки, веселые старты - абсолютно для всех. Здесь же - детская площадка - инструкторы провели подвижные игры и эстафеты для тех, кто помладше.
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Я хочу пожелать вам мечтать, обязательно тем спортсменам, которые стоят среди вас. Тем, кто занимается спортом серьезно, не прекращать этих занятий, мечтать подниматься на пьедестал почета на самых престижных соревнованиях города, страны, и даже мира".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.65
Евро = 69.07
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.