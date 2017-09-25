Сегодня исполняется 79 лет со дня образования Госавтоинспекции Мурманской области

Ирина Елизарова, Анастасия Русинова.

В начале 30-х прошлого века в Мурманске было всего 2 легковых автомобиля и 52 грузовика. К концу десятилетия количество машин заметно увеличилось, расширилась сеть шоссейных дорог, назрела необходимость организовать контроль за движением транспорта, осуществлять выдачу водительских удостоверений, проводить технический осмотр. Тогда и был создан 8 отдел НКВД - подразделение ГАИ. С тех пор проводится серьезная профилактическая работа по укреплению транспортной дисциплины среди водителей. Порядок на дорогах - главный критерий работы ГИБДД и сегодня.