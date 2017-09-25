Гаджиево принимает поздравления с юбилеем. 60 лет назад началась летопись современной столицы подводных сил Северного флота

Владимир Костров.

На торжественном собрании в первых рядах - ветераны службы и старожилы. На сцене - творческие номера от самодеятельных коллективов. Особое место в программе - вручение наград и благодарственных писем землякам, которые внесли большой вклад в развитие Гаджиево. Поздравления и тёплые слова прозвучали от руководства ЗАТО, командования флота и первых лиц региона.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Сегодня Гаджиево - не только стратегическая база Северного флота, но и комфортный город, где создаются все условия для успешной службы и достойной жизни. И в этом, безусловно, ваша заслуга, дорогие земляки".