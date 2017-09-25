Детство, семья и игры. В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Радость постижения бытия"

Анастасия Русинова.

"Радость постижения бытия". Новая выставка с таким названием открылась в Мурманском областном художественном музее. В экспозиции 50 произведений западноевропейских мастеров XVII-XIX веков - гравюры, созданные в Нидерландах, Германии, Италии, Франции, Англии и Испании. Общая тема - детство, семья и игры. Работы из собрания давнего партнера музея - московского коллекционера Владимира Беликова. Несколько лет назад он уже выставлял гравюры с батальными и библейскими сюжетами. Эти творения можно посмотреть до 29 октября. Часть большого собрания также экспонируется в Североморске.

Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Очень немаловажный момент - это техника, которая развивалась и менялась на протяжении веков. Поэтому здесь можно посмотреть уникальные техники, гравюры, это резцовая гравюра, офорд, и.тд.д., поэтому это действительно уникальная работа, виртуозная".