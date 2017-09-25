Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.09.2017 08:50

От мала до велика. Почти 100 любителей велоспорта собрались в Мурманске в Долине Уюта на старты чемпионата и первенства региона по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри

Андрей Зайцев.


Чемпионат и первенство региона по велоспорту собрали спортсменов и зрителей в мурманской Долине Уюта. Сотня участников. Дисциплина - кросс-кантри, то есть гонка по пересечённой - не подготовленной - местности. Здесь же любительские и детские заезды. Для одних дистанция в 1800 метров, для других - 18 километров. Крутить педали - наука не сложная, но когда в этот процесс добавляется соревновательный элемент, подход к велопрогулкам становится совершенно иной. Удовольствие уступает место серьёзной подготовке.
Александр Клюшенков (г. Мончегорск): "Трасса сложная. Спуски очень сложные. В постоянном напряжении держать надо. Техничные. Подъёмов наберётся. 4 круга придётся ехать. В ногах будет бить. Себя проверить. Как я, насколько я смогу это выполнять. В марафонах же я тоже участвовал. 100 километров у нас тоже есть".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.65
Евро = 69.07
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.