От мала до велика. Почти 100 любителей велоспорта собрались в Мурманске в Долине Уюта на старты чемпионата и первенства региона по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри

Андрей Зайцев.



Чемпионат и первенство региона по велоспорту собрали спортсменов и зрителей в мурманской Долине Уюта. Сотня участников. Дисциплина - кросс-кантри, то есть гонка по пересечённой - не подготовленной - местности. Здесь же любительские и детские заезды. Для одних дистанция в 1800 метров, для других - 18 километров. Крутить педали - наука не сложная, но когда в этот процесс добавляется соревновательный элемент, подход к велопрогулкам становится совершенно иной. Удовольствие уступает место серьёзной подготовке.

Александр Клюшенков (г. Мончегорск): "Трасса сложная. Спуски очень сложные. В постоянном напряжении держать надо. Техничные. Подъёмов наберётся. 4 круга придётся ехать. В ногах будет бить. Себя проверить. Как я, насколько я смогу это выполнять. В марафонах же я тоже участвовал. 100 километров у нас тоже есть".





