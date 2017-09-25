Андрей Зайцев.

От мала до велика. Почти 100 любителей велоспорта собрались в Долине Уюта на старты чемпионата и первенства региона по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри. Что означает - гонка по пересечённой местности. Здесь же любительские и детские заезды. Крутить педали - наука не сложная, но когда в этот процесс добавляется соревновательный элемент, подход к велопрогулкам становится совершенно иной. Здесь удовольствие уступает место серьёзной подготовке.

Александр Клюшенков (г. Мончегорск): "Себя проверить. Как я, насколько смогу это выполнять. В марафонах же я тоже участвовал. 100 километров у нас тоже есть. Трасса сложная. Спуски очень сложные. В постоянном напряжении держать надо. Техничные. Подъёмов наберётся. 4 круга придётся ехать. В ногах будет бить".

Официальные старты проводятся традиционно. Дистанции от 1800 метров до 18 километров. Велоспорт в Заполярье с каждым годом обретает всё новых и новых любителей. Из них со временем вырастают и профессионалы. Но для большего прогресса не хватает спортивной базы. Одной школы при Доме творчества в Апатитах не хватает.

Председатель федерации велоспорта Мурманской области Дмитрий Миннебаев: "У нас нет ни одной специализированной секции по велоспорту. Хотелось бы, конечно, чтобы дети организованно занимались велоспортом. Тогда будет ещё больший прогресс в этом виде спорта".





