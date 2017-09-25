Торжества в День образования Кольского района завершились легкоатлетической эстафетой дошкольников

Алексей Елкин.

Инициатор спортивного праздника - серебряный призер олимпийских игр - Лариса Круглова, возглавляющая профильный комитет Мурманской областной Думы. Забег - в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Детский спорт". Участники - сборные команды дошкольных образовательных учреждений района. В каждой - 10 юных спортсменов. И, все без исключения, отлично проявили себя на дистанции общей длиной - 470 метров. Погода, словно по заказу, способствовала организаторам мероприятия.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" Лариса Круглова: "Я надеюсь, что оно теперь станет традиционным. И, мы с вами каждый год будем встречаться. Может быть немножко изменим его, может быть, какое-нибудь другое мероприятие будет. Но, Кубок у нас в вами будет продолжаться. Я хочу вас всех поздравить с днем рождения Кольского района. И, спасибо огромное, что сегодня вы занимаетесь спортом, дружите со спортом. Ведете здоровый образ жизни. С праздником вас всех".