В Мончегорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию города металлургов

Владимир Костров.

Горожан поздравили художественно-самодеятельные коллективы городов Мурманской области и самого Мончегорска. В фойе Дворца культуры - город в портретах, написанных преподавателями школы искусств: известные люди, ветераны и современники. Центральным событием торжественного вечера стало чествование его жителей за вклад в развитие родного города. Среди награжденных - педагоги и тренеры, работники учреждений культуры и социальной сферы. Поздравления и добрые пожелания прозвучали от региональной власти: законодательной и исполнительной.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Желаю всем вам и следующие 80 лет хорошеть городу.А мончегорцам желаю процветать. Самое главное - здоровья, счастья и благополучия семейного".