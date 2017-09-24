В Мурманске полиция расследует уголовное дело по факту подделки медицинских документов

В полицию города обратились представители одной из рыбопромысловой компаний. У кадровых работников возникло подозрение, что претендент на работу представил медицинскую книжку с признаками поддельного медицинского заключения.

Сотрудники полиции направили документ, вызвавший сомнение в своей подлинности, на экспертизу. Экспертом установлено, что в медкнижку были внесены ложные сведения о прохождении медицинской комиссии в частном медицинском центре, в том числе были подделаны печати центра.

Владелец медкнижки – ранее не судимый мурманчанин 1964 года рождения – признался в содеянном и пояснил, что из-за состояния здоровья пройти медкомиссию не мог, поэтому решил предоставить в отдел кадров заведомо поддельный медицинский документ.

В отношении мужчины дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание за данное деяние – арест на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, которыми были внесены недостоверные сведения в медкнижку.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об уголовной ответственности за подделку документов, печатей, штампов и за использование поддельных документов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области