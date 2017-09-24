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24.09.2017 14:30

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. Апатиты

24 сентября 2017 года в 042 час. 14 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в столярной мастерской по адресу: г. Апатиты, ул. Промышленная база. В результате сгорели часть потолка и крыша, здание закопчено по всей площади, пострадали пиломатериалы. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (13 чел. личного состава, 4 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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