Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. Апатиты

24 сентября 2017 года в 042 час. 14 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в столярной мастерской по адресу: г. Апатиты, ул. Промышленная база. В результате сгорели часть потолка и крыша, здание закопчено по всей площади, пострадали пиломатериалы. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (13 чел. личного состава, 4 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

Главное управление МЧС России по Мурманской области