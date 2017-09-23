Героиня торжества - атомная красавица "Сибирь" - открывает двери завода

Елена Сивонен.

Это тот день, когда балтийцы идут на работу, как на праздник. Атмосфера воодушевления. Сродни первомайской демонстрации. С флажками, шариками. Целыми семьями - к Неве, где на стапеле - корпус полярного гиганта.

Трубопроводчик-судовой ООО "Балтийский завод - Судостроение" Петр Ионов: "События и для завода, и для страны, и для семьи. Поколение балтийцев. Строим атомный флот, надеемся, что будет продолжаться судостроение, поэтому праздник и для меня, и для моей семьи, пришли и дети, и жена".

Заместитель главного бухгалтера ООО "Балтийский завод - Судостроение" Елена Воронцова: "Многие рабочие считают, что это праздник семейный, и на работе мы считаем, что это наша общая заслуга, это великий праздник для завода".

Начальник участка электроцеха ООО "Балтийский завод - Судостроение" Сергей Чижов: "Все прилагают усилия, кто-то больше, кто-то меньше, но в целом, все работают над созданием одного корабля".

Строго по графику. Как говорят на заводе, - в срок и вовремя. Цифры на табло. До спуска заказа - чуть больше часа.

Торжественное приветствие. Поздравительное послание-телеграмма от президента. Без ледокольного флота сегодня нельзя развивать экономику, осваивать высокие широты. Корабль ждут в Арктике. Корпус - только первый этап. Дальше - достройка на воде. Сдать атомоход надо в установленный срок. После заводских и, самое главное, - ледовых - испытаний. Подъем флага - ноябрь 20-го года.

Генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев: "У "Сибири" есть предшественник - ледокол, который в 77-ом году был принят в эксплуатацию. Он уже доблестно отслужил свой век, и он установил абсолютный рекорд, достигнув Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя "Сибирь" тоже стала мировым рекордсменом".

Церемония освящения. И еще одна - уже светская - традиция - "крестная мама" ледокола - Татьяна Голикова - разбивает бутылку шампанского - на счастье.

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова: "Это очень ответственная миссия, потому что если корабль на плаву, если всё хорошо - то всё хорошо, но ты за него переживаешь, как за родное дитя. Как говорят, крестная мама - вторая мама, так и здесь, в этой ситуации".

Большой стране - большие корабли. Со стапеля - кормой вперед - атомоход идет, в буквальном смысле, "по маслу". Всего одна цифра - 80 тысяч лошадиных сил. Самое мощное судно. Хотя лёд сегодня ломают не только силой, но и умом. 90% комплектующих - российского производства. Наш ответ санкциям.

Ледокол для работы в западной Арктике. В нашем Баренцевом море. В Печорском и Карском морях. А также на более мелководных участках - в устье Енисея и в районе Обской губы. Судно - для обновления атомного ледокольного флота России. Как и его предшественник, атомный ледокол "Арктика", торжественно спущенный на воду летом прошлого года".

Характеристики - одинаковые. Как орешки, могут колоть трехметровые льды. А по двухметровым идти со скоростью до 10 узлов. Безоговорочное лидерство в полярных широтах. Объем грузопотока по трассе Севморпути - в прошлом году - впервые - превысил максимальный - еще советского периода. В следующем ожидают трехкратный рост - до 20 миллионов тонн. К 30-му году - до 80 миллионов тонн.

Первый заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка: "Наша задача - работать круглогодично, обеспечивать круглогодичный вывоз тех грузов, которые сейчас появляются в Арктике, сейчас очень интересное время, когда атомная энергия прокладывает путь углеводородам на рынке и Азии, и Европы".

Место атомохода "Сибирь" займет следующий - второй серийный универсальный атомный "Урал". И уже идут разговоры о том, чтобы создать супер-судно, ледокол "Лидер". В два раза больше и мощнее тех, что строят сейчас. Технический проект завершат к концу года. Это еще новая страница в истории освоения Арктики.