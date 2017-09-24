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24.09.2017 11:00

В Апатитах посетитель кафе избил незнакомого гражданина

В полицию Апатитов поступило сообщение из развлекательного заведения о драке между клиентами. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские установили, что конфликт произошел между двумя посетителями кафе. В ходе драки 40-летний житель города нанес несколько ударов кулаком по лицу обидчика – жителя Апатитов 1999 года рождения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, а распустивший руки нетрезвый гражданин – в отдел полиции. Свидетели подтвердили факт рукоприкладства.

Согласно заключению экспертов, полученные травмы потерпевшим в результате драки квалифируются как средней степени тяжести вред здоровью. У мужчины в результате ударов по лицу была сломана челюсть, потребовалось длительное лечение.

В настоящее время на основании заключения эксперта следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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