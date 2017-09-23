Отряд кораблей Северного флота взял курс на запад от Новосибирских островов

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение поставленных задач в районе архипелага Новосибирские острова и взял курс на запад. Корабли и суда, разделившись на две группы, поочерёдно покинули рейд острова Котельный и вышли в море Лаптевых. Через несколько дней они приступят к проходу пролива Вилькицкого.

Накануне большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В ходе десантной операции подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику ведения боя по захвату и удержанию берегового плацдарма с боевой стрельбой из автоматического стрелкового оружия и гранатомётов.

Успешно выполнив комплекс боевых стрельб на побережье, арктические мотострелки осуществили погрузку техники на борт БДК «Кондопога», который в сопровождении килектора и спасательного буксирного судна «Памир» первым покинул остров Котельный. Следом отправились большой противолодочный корабль «Североморск и большой морской танкер «Сергей Осипов».

Традиционный арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил СФ начался 10 августа с выходом из главной базы флота – Североморска. Он стал шестым по счёту походом по морям Северного Ледовитого океана в современной истории Северного флота.

За время похода североморцы приняли участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, совершили высадку морского десанта на бронетехнике на самую северную материковую часть Евразии – мыс Челюскин и провели учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике, с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

Пресс-служба Северного флота