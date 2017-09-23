Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» обеспечивает безопасность прохода индийского танкера через Аденский залив

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий учебно-боевые задачи в дальней океанской зоне, сопровождает танкер под флагом Индии через Аденский залив и Красное море.

В течение нескольких дней российский корабль пополнял запасы воды и топлива в порту Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова. После завершения делового захода экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» приступил к сопровождению индийского танкера через опасные районы Аденского залива и южной части Красного моря.

В ходе сопровождения моряки и морские пехотинцы проводят совместные тренировки по организации досмотра подозрительных маломерных судов с помощью быстроходных лодок.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполняет задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива с конца августа после совершения перехода Суэцким каналом из Средиземного в Красное море. За этот период он совершил несколько проводок иностранных судов через районы пиратской активности.



Пресс-служба Северного флота