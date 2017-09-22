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22.09.2017 18:50

В Госжилинспекции Мурманской области сегодня собрали руководителей управляющих компаний для обсуждения старта отопительного сезона в регионе

Илья Комлев.

На повестке дня - старт отопительного сезона. Главная задача - в сжатые сроки отрегулировать подачу тепла во все квартиры. Коммунальщикам напомнили - несоблюдение теплового режима, отсутствие горячей или холодной воды - грубые нарушения, грозящие не только штрафами, но и основание для отзыва лицензии.
Начальник Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова: "У всех, наверное, суббота-воскресенье рабочие дни. Я правильно понимаю, аварийные бригады все на отоплении? Я просто еще раз обращаю внимание, чтобы все обменивались информацией. 051 принимает заявки круглосуточно и в выходные. Вы, соответственно, эти заявки получаете и отрабатываете".
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