В Госжилинспекции Мурманской области сегодня собрали руководителей управляющих компаний для обсуждения старта отопительного сезона в регионе

Илья Комлев.

На повестке дня - старт отопительного сезона. Главная задача - в сжатые сроки отрегулировать подачу тепла во все квартиры. Коммунальщикам напомнили - несоблюдение теплового режима, отсутствие горячей или холодной воды - грубые нарушения, грозящие не только штрафами, но и основание для отзыва лицензии.

Начальник Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова: "У всех, наверное, суббота-воскресенье рабочие дни. Я правильно понимаю, аварийные бригады все на отоплении? Я просто еще раз обращаю внимание, чтобы все обменивались информацией. 051 принимает заявки круглосуточно и в выходные. Вы, соответственно, эти заявки получаете и отрабатываете".







