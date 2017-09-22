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22.09.2017 18:45

Две кареты пришли, 16 на подходе. В медицинском автомобильном парке области серьёзное и обновление

Андрей Зайцев.

В медицинском автомобильном парке области серьёзное и обновление, и пополнение. Две кареты скорой помощи класса "Б" и передвижной рентгенодиагностический комплекс приступают к работе. Комплекс на базе КамАЗа. Машины приобретены в рамках госпрограммы развития здравоохранения за счёт областного бюджета. Общая сумма - порядка 20 миллионов рублей. "Поезд здоровья", куда войдёт и передвижной рентген, и маммографическая установка, тронется в путь 1 октября.
Министр здравоохранения Мурманской области  Валерий Перетрухин: "Начинаем с юга, как обычно, октябрь-ноябрь отрабатываем, начинаем Терский берег. И поднимаемся потом в Никель, Заполярный. Машины как раз будут там и работать. Кроме того, есть программа по моногородам. У нас 5 моногородов. Мы тоже будем там поставлять машины скорой помощи. По одной машине на каждый город".
До конца года регион ждёт ещё 16 спецтранспортных средств. Новые скорые хороши проходимостью. Полноприводные с высоким подвеской. Практически универсальные. Модели сделаны специально для работы на Севере. В салоне две дополнительные автономные печки. Пациента можно полностью осмотреть прямо в салоне. И ещё одно новшество, которое появилось у работников скорой - тревожная кнопка. Теперь устройство экстренного вызова будет у каждой бригады. Которое, помимо сигнала, точно укажет местонахождение.
Главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Павел Соколов: "Это устройство позволяет скрыто подать сигнал бедствия, нажав на эту красную кнопку. Сигнал приходит в оперативный отдел станции на спецтелефон. Антивандальная защита. Его, после включения кнопки, невозможно выключить. Даже если его вырвут из рук у бригады".
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