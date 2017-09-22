Подарок маленьким горожанам к юбилею Мончегорска. После многолетнего простоя в пятом детском саду к жизни вернули бассейн

Илья Комлев.

К юбилею Мончегорска его неравнодушные жители, власти муниципалитета и градообразующее предприятие сделали подарок маленьким горожанам. После многолетнего простоя в пятом детском саду к жизни вернули бассейн.

Кристально чистая вода. Сине-белая мозаичная плитка. На стенах - причудливые обитатели водного мира. Яркие надувные игрушки и доски для плавания ждут юных спортсменов. К первому занятию все готово.

Елизавета Саламова: "Дети уже были наслышаны, что будет открытие. "Когда? Когда?" Вот мы летом приехали. "Бассейн уже сразу будет?" Я говорю - немножко надо подождать. Чуть-чуть подождали. Ничего. Скоро начнутся занятия. Это самое главное".

Манящая, бурлящая, теплая (34 градуса) вода. Но сначала, перед тем как спуститься в чащу - непременный атрибут физподготовки - зарядка. Ребятам, наверное, кажется, что всевозможные наклоны и махи длятся целую вечность. У взрослых - свое восприятие времени.

Начальник Управления региональных проектов Кольской ГМК Антон Косолапов: "Изначально, когда мы заходили в этот проект, у нас было понимание, что мы делаем некий, может, чуть сложнее, чем просто косметический ремонт. И на этом вся история заканчивается. То есть, в следующем же учебном году все открываем. Потом мы выяснили, что здесь есть большие проблемы с чашей бассейна. И вообще с основанием этого бассейна".

На подготовленном педагогами и воспитанниками празднике вспоминали, как три года назад детсад выиграл грант благотворительной программы "Мир новых возможностей" "Норникеля". Но сразу возродить спортивный объект не удалось. Вскрылись просчеты, допущенные в свое время строителями. Проект не бросили. Общими усилиями города, Кольской ГМК и подрядчиков довели до ума.

Помощник генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной думы (фракция "Единая Россия") Максим Иванов: "Впечатление - небольшой шок от того, что реально сделано. Мы были летом, в ходе ремонта. Было все, конечно, еще в стадии подготовки к окончательным отделочным работам, поэтому сегодня трудно сдержать эмоции, на самом деле. Потому что такая красота".

В Мончегорске полтора десятка детских садов. В трех из них есть бассейны. Этот - самый современный и технически оснащенный. В муниципалитете решили сделать его доступным не только для воспитанников детсада, но и для других малышей города.

Глава г. Мончегорск Дмитрий Староверов: "Система очистки и поддержания микроклимата - все настолько технически современное и совершенное, что позволяет в нерабочее время введена единица еще одного инструктора, который может работать и с другими детьми. В том числе, есть возможность, чтобы родители приходили с детьми грудного возраста. И уже начинали оздоравливать, обучать плаванию".

Время занятия истекло до обидного быстро. Вслед за воспитателем ребята один за одним потянулись к лестнице. По их признанию, плескаться в воде они готовы значительно дольше.

Этот проект завершен. А программа "Мир новых возможностей" продолжается. С ней у неравнодушных и инициативных северян есть шанс воплотить свои идеи в Мончегорске, Никеле, Заполярном.







