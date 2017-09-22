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22.09.2017 16:35

Сегодня в Санкт-Петербурге спущен на воду первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь"

Юлия Палеева.

По контракту с "Росатомфлотом" Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Двухосадочная конструкция этих судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Новые атомоходы станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.
Первый заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот", главный инженер Мустафа Кашка: "Наша задача - обеспечить круглогодичный вывоз тех грузов, которые сейчас появляются в Арктике. Сейчас очень интересное время, когда атомная энергия прокладывает путь углеводородам на рынке и Азии, и Европы".
В Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа. Все подробности в ближайших выпусках новостей и итоговом обзоре "События недели" в воскресенье.
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