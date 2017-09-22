В Мурманске начались ремонтные работы домов, являющихся фондом культурного наследия

Андрей Зайцев.

Дома областного центра, являющиеся фондом культурного наследия, и требующие ремонта фасадов, обросли строительными лесами. Начались долгожданные работы, за которыми пристально следят муниципальные власти. Сегодня очередной выезд на место. На 6-м доме на улице имени Софьи Перовской стала трескаться штукатурка. Проведены обследования, дефекты устраняются.

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Александр Емельянцев: "Ещё будут запускаться в работу дома. Сейчас будет изменяться предельная стоимость домов, и по-новому разворачиваться конкурс на дома, которые ещё не сданы в производство. согласно программе капитального ремонта Мурманской области".

Всё идёт планово. Коррективы традиционно может внести погода. Но речь в первую очередь идёт о качестве, а не о скорости выполнения работ. Что на данном этапе уже мешает - несанкционированные остекления балконов и различные вывески, которые в ходе ремонтов придётся убрать".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодня уже практически окончательно принято решение, что остекления все будут убраны с фасадов этих домов, сегодня серьёзная работа идёт с проектировщиками. С одной стороны, все управляющие компании проинформированы, а с другой стороны, несогласованные остекления должны убрать те, кто их не согласовал. То есть, собственники этих балконов".







