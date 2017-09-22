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22.09.2017 16:13

Заместитель губернатора Анатолий Векшин принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски, посвященной памяти Виталия Витмана

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски, посвященной памяти Виталия Витмана. Торжественная церемония состоялась в Мурманске у здания филиала компании «Ростелеком» – Виталий Витман руководил областным предприятием связи 25 лет. Мероприятие приурочено к 60-летию со дня рождения Виталия Витмана.

«Виталий Станиславович был настоящим патриотом нашего региона. Он многое сделал для того, чтобы жители Мурманской области пользовались качественными услугами связи. Виталий Станиславович признавался, что для него порядочность и патриотизм являются важнейшими качествами, и сам в полной мере им соответствовал. Сегодня мы отдаем дань человеку, который многое сделал для нашего края», – отметил Анатолий Векшин.

Церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске.

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