Евгений Никора принимает участие в работе Международного форума стран БРИКС на тему «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры»

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принимает участие в работе секций Международного форума стран БРИКС на тему «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры». Международный форум стран БРИКС проходит в Уфе с 21 по 22 сентября.



Программа международного форума включает в себя обсуждение важности вовлечения граждан в проекты развития общественной инфраструктуры, улучшение жизни городских и сельских поселений, законодательном регулировании новых практик, роли в этих вопросах органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках форума представлена выставка реализованных в регионах проектов.



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