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22.09.2017 15:35

Проблемы сохранения природного и культурного наследия Арктики обсудили участники научно-практической конференции

В Мурманском областном краеведческом музее состоялась научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России. На ее торжественном открытии выступили первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева и председатель Комитета по культуре и искусству региона Сергей Ершов.

В конференции приняли участие специалисты ведущих научно-исследовательских центров, высших учебных заведений и учреждений культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска и Мурманской области. Конференцию посетило более 100 человек.

Основными темами научных выступлений стали проблемы исследования и сохранения природного и культурного наследия Арктики, научное изучение арктических регионов, эволюционная и историческая география, геоэкология, природопользование и охрана окружающей среды Арктики, туризм и регионоведение. Острое обсуждение участников встречи вызвали вопросы, касающиеся природных аномалий XXI века и социально-экономических факторов развития Арктики.

По окончании конференции состоялся «круглый стол», на котором докладчики высказали свое мнение о важности сохранения природного и культурного наследия Арктики.

В рамках конференции участники побывали на выставках и экспозициях Мурманского областного краеведческого музея, посвященных покорению и освоению Арктики, а также посмотрели учебную программу об основных этапах развития города Мурманска «История Мурманска».

По итогам конференции будет издан сборник докладов.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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