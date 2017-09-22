В Североморске и Александровске Мурманской области началось строительство Мусороперегрузочных станций

По проекту площадь каждого из участков мусороперегрузочных станций (МПС) 5000 квадратных метров. На территории возведут двухэтажный административно-бытовой корпус и установят специальные контейнеры где будут накапливаться твердые коммунальные отходы (ТКО).

Отличие таких контейнеров от используемых в регионе систем накопления ТКО, что они снабжены механизмами позволяющими очень плотно прессовать отходы, что позволяет увеличить временной промежуток между сменами контейнеров. И главное, ТКО в них защищены от воздействия осадков и полностью исключен доступ к ним безнадзорных животных.

В последнее время именно фактор доступности к бытовым отходам в регионе существенно влияет на рост числа стай бродячих собак. Борьба с ними требует значительных материальных затрат со стороны муниципалитетов. Кроме того к свалкам ТКО выходят дикие животные — медведи и росомахи. Такое соседство может представлять опасность для людей.

По предложению Правительства Мурманской области, такие МПС будут установлены в муниципалитетах не только в северной, но и в южной части региона и все накопленные в них ТКО будут переправляться на сортировку в экотехнопарк АО «Управление отходами» район Междуречье Мурманской области.



/АО "Управление отходами"/





