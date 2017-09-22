Прокуратурой Кандалакши выявлены нарушения закона в сфере обустройства и содержания мест временного накопления отходов от многоквартирных домов

Действующим жилищным законодательством обязанность по обеспечению обустройства и содержания мест временного накопления отходов от многоквартирных домов, содержанию площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, образующихся при эксплуатации многоквартирного дома, возложена на организацию, осуществляющую обслуживание многоквартирного дома.



В ходе проведенной прокуратурой г.Кандалакши проверки установлено, что на придомовых территориях многоквартирных домов города контейнерные площадки не оборудованы, мусоросборники не установлены, что нарушает права жильцов на благоприятную окружающую среду.



По результатам проверки прокурором города в адрес управляющих компаний внесены представления.



Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в прокуратуре города.





/ Прокуратура Мурманской области /