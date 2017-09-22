Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.09.2017 14:25

Прокуратурой Кандалакши выявлены нарушения закона в сфере обустройства и содержания мест временного накопления отходов от многоквартирных домов

Действующим жилищным законодательством обязанность по обеспечению обустройства и содержания мест временного накопления отходов от многоквартирных домов, содержанию площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, образующихся при эксплуатации многоквартирного дома, возложена на организацию, осуществляющую обслуживание многоквартирного дома.

В ходе проведенной прокуратурой г.Кандалакши проверки установлено, что на придомовых территориях многоквартирных домов города контейнерные площадки не оборудованы, мусоросборники не установлены, что нарушает права жильцов на благоприятную окружающую среду.

По результатам проверки прокурором города в адрес управляющих компаний внесены представления.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в прокуратуре города.


/ Прокуратура Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.22
Евро = 69.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.