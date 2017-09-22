В Санкт-Петербурге спущен на воду первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь". Подробности — в новостных выпусках "Вести. Мурман" и в программе "События недели"

Ирина Тверитинова.

И сегодня же в Санкт-Петербурге спущен на воду первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь". По контракту с "Росатомфлотом" Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Двухосадочная конструкция этих судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Новые атомоходы станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

В Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа. Все подробности - в ближайших выпусках новостей и итоговом обзоре "События недели" в воскресенье.



