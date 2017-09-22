В Заполярье - старт военно-патриотической игры "Надежда Отечества"

Анастасия Русинова.

В Мурманске стартовала военно-патриотическая игра "Надежда Отечества". В Мурманске стартовала военно-патриотическая игра "Надежда Отечества". В ней принимают участие студенты техникумов и колледжей. В этом году 15 команд со всей области. Хорошего старта и победы им пожелали представители правительства области, военкомата и ветеранских организаций. Седьмая по счету игра посвящена 75-летию Сталинградской битвы. Почти все участники - представители военно-патриотических клубов свои учебных заведений, поэтому хорошо знакомы с героической историей страны и Кольского Севера.

Начальник отдела министерства образования и науки Мурманской области Елена Доронина: "Многие ребята из этих колледжей, они и в поисковых работах участвуют, в захоронениях. Ухаживают за мемориалами. И такие мероприятия - это и праздник, и они могут показать свои возможности".

В первую очередь, ребята смогут показать спортивные возможности - в программе строевая подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова, прохождение полосы препятствий, стрельба из пневматической винтовки. Один из этапов - интеллектуальная викторина, вопросы на знание истории Российской армии. В такой игре знания, быстрота реакций, сила и выносливость каждого, бесспорно, важны, но общая победа зависит от командного духа.

Председатель жюри региональной военно-патриотической игры "Надежда Отечества" Николай Абрамов: "Наиболее интересная строевая подготовка, каждый год ребята подтягиваются, у них единая форма, как вы видите. Сейчас и руководители общеобразовательных организаций поняли, что эта игра нужна не только ребятам, но и всем остальным. И с каждым годом уровень подготовки участников растет".