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22.09.2017 17:30

В Мурманске в отдельном батальоне патрульно-постовой службы прошел День открытых дверей

В ОБ ППС с ознакомительной экскурсией побывали студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.

В начале встречи врио начальника ОБ ППС подполковник полиции Виктор Пирогов пригласил ребят в класс службы, где рассказал о специфике службы полицейских патрульно-постовой службы. Студентов, которые нахоядтся на последнем курсе колледжа, интересовали социальные льготы, предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел, размер заработной платы и критерии, по которым происходит отбор кандидатов на службу.

После беседы всем желающим была предоставлена возможность потренироваться в стрельбе с помощью лазерного стрелкового тренажера-пистолета «Скат». После упражнений в стрельбе гостям была продемонстрирована выставка оружия. Пистолет Макарова, автомат и ручной пулемет Калашникова, пулеметы ПК, средства индивидуальной защиты – все вызвало большой интерес у студентов.

В специально оборудованном зале отдельного батальона гостям показали приемы борьбы, которые применяются полицейскими при задержании или обезвреживании злоумышленника. Как пояснил врио командира батальона, сотрудники ППС не реже двух раз в неделю занимаются служебной и боевой подготовкой. Это необходимое условие для службы в строевом подразделении полиции, так как именно сотрудники ППС первыми прибывают на место происшествия и всегда должны быть готовы к любым неожиданностям.

В конце встречи ребятам продемонстрировали новый служебный автомобиль «УАЗ Патриот». В этом году парк автотранспорта ОБ ППС пополнился 6 новыми служебными машинами.

Стоит отметить, что основная цель подобных мероприятий – познакомить молодых жителей Заполярья с работой полицейских. Многие из студентов, побывав в стенах одного из основных подразделений полиции, задумались о том, чтобы в дальнейшем поступить на службу в органы внутренних дел.

 

/УМВД России по городу Мурманску/
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