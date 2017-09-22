Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.09.2017 13:20

50 лет на сцене! Мурманский ансамбль песни и танца "Россия" завершает последние приготовления к юбилейному сезону

Андрей Зайцев.


К началу большого творческого сезона во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова всё готово. Этот сезон будет особенным и для коллективов, и для зрителей.
Мурманский ансамбль песни и танца "Россия" завершает последние приготовления к юбилейному сезону. Вот уже 50 лет артисты "России" выходят на сцену и радуют своего зрителя. Первый концерт состоится уже в ближайшее воскресенье 24 сентября. Он будет посвящён русским песням, которые звучат в самых разных уголках нашей огромной страны. Россияне планку своего мастерства, эмоциональности, искренности никогда не опускают, тем более у себя дома.
Хормейстер ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Андрей Серов: "Наш коллектив - это какая-то общая объединяющая идея. И когда мы вышли и высказали эту идею - вот это воплощение чего-то такого общего. Здесь всегда хорошо в Мурманске. Здесь принимают и здесь приходит ощущение счастья почему-то".
Сегодня коллектив ансамбля "Россия" 30 человек. В течение сезона артисты планируют делать акценты на романсы и поморское творчество, но в любом случае, зритель, как всегда, не будет разочарован.  
Участница ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Ирина Харламова: "Мы раскрываем здесь душу, то, как мы любим Родину, передаём это через песню".
Участница ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Юлианна Серова: "Великое счастье видеть, когда в зале сидят люди, когда плачут под наши песни, когда смеются, когда улыбаются вместе с нами. Это великое счастье для каждого артиста. Особенно, когда аплодисменты и крики браво в зале".
Именно "Россия" открывает сезон всего областного Дворца культуры имени Кирова. У Кировки тоже юбилей. 7 ноября этому замечательному, любимому многими и многими северянами храму культуры и творчества исполнится 85 лет. На праздник приглашаются друзья, профессионалы и любители, все те, кто хочет поздравить с днём рожденья.
Заместитель директора Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Екатерина Крюкова: "Так много всего происходит, что на празднике всегда хочется рассказать вот об этом. Что было и что будет. Задуматься. Поэтому 7 ноября мы постараемся показать - как можно больше того, что произошло во Дворце культуры за эти 85 лет".
Хормейстер ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Андрей Серов: "Великое - в малом. Эталон, чтобы в каждой душе что-то осталось. Люди приходят, кто-то уходит из коллектива. Надо, чтобы что-то осталось, что он пел, что он участвовал с нами. Здорово".
Сезон больших юбилеев во Дворце культуры имени Кирова начинает свою программу в это воскресенье. На сцене - "Россия".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.22
Евро = 69.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.