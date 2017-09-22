50 лет на сцене! Мурманский ансамбль песни и танца "Россия" завершает последние приготовления к юбилейному сезону

Андрей Зайцев.



К началу большого творческого сезона во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова всё готово. Этот сезон будет особенным и для коллективов, и для зрителей.

Мурманский ансамбль песни и танца "Россия" завершает последние приготовления к юбилейному сезону. Вот уже 50 лет артисты "России" выходят на сцену и радуют своего зрителя. Первый концерт состоится уже в ближайшее воскресенье 24 сентября. Он будет посвящён русским песням, которые звучат в самых разных уголках нашей огромной страны. Россияне планку своего мастерства, эмоциональности, искренности никогда не опускают, тем более у себя дома.

Хормейстер ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Андрей Серов: "Наш коллектив - это какая-то общая объединяющая идея. И когда мы вышли и высказали эту идею - вот это воплощение чего-то такого общего. Здесь всегда хорошо в Мурманске. Здесь принимают и здесь приходит ощущение счастья почему-то".

Сегодня коллектив ансамбля "Россия" 30 человек. В течение сезона артисты планируют делать акценты на романсы и поморское творчество, но в любом случае, зритель, как всегда, не будет разочарован.

Участница ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Ирина Харламова: "Мы раскрываем здесь душу, то, как мы любим Родину, передаём это через песню".

Участница ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Юлианна Серова: "Великое счастье видеть, когда в зале сидят люди, когда плачут под наши песни, когда смеются, когда улыбаются вместе с нами. Это великое счастье для каждого артиста. Особенно, когда аплодисменты и крики браво в зале".

Именно "Россия" открывает сезон всего областного Дворца культуры имени Кирова. У Кировки тоже юбилей. 7 ноября этому замечательному, любимому многими и многими северянами храму культуры и творчества исполнится 85 лет. На праздник приглашаются друзья, профессионалы и любители, все те, кто хочет поздравить с днём рожденья.

Заместитель директора Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Екатерина Крюкова: "Так много всего происходит, что на празднике всегда хочется рассказать вот об этом. Что было и что будет. Задуматься. Поэтому 7 ноября мы постараемся показать - как можно больше того, что произошло во Дворце культуры за эти 85 лет".

Хормейстер ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Андрей Серов: "Великое - в малом. Эталон, чтобы в каждой душе что-то осталось. Люди приходят, кто-то уходит из коллектива. Надо, чтобы что-то осталось, что он пел, что он участвовал с нами. Здорово".

Сезон больших юбилеев во Дворце культуры имени Кирова начинает свою программу в это воскресенье. На сцене - "Россия".