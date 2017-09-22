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22.09.2017 16:45

«Фенология Северного Калотта». Закрытие международного российско-норвежского экологического слета обучающихся и педагогических работников в Мурманске

Phenology of the North Calotte (Фенология Северного Калотта) – это проект, предоставляющий возможность школьникам средних и старших классов заниматься вопросами биологического разнообразия непосредственно там, где они живут. Проект - результат норвежско-российского сотрудничества в области охраны окружающей среды, и предназначен, в первую очередь, для школ Баренцева региона. В настоящее время в нем активно участвуют школы губернии Финнмарк и Мурманской области, но проект продолжает развиваться.
В рамках проекта была сформирована программа наблюдений за рядом видов растений, птиц и насекомых. Проект заинтересовал и школьников, и учителей. Занимаясь фенологическими наблюдениями, участники получают опыт систематического сбора научных данных и понимание значимости этой работы.
Проект представляет собой часть работы Экологического Центра Сванховд по экологическому сотрудничеству школ в приграничной зоне Норвегии и России. Стержневую роль в работе над проектом сыграл Кандалакшский государственный заповедник, который также выступает в роли координатора проекта с российской стороны.
Проект финансирован Норвежским министерством охраны окружающей среды.
29 сентября 2017 года в 16.00 в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится церемония торжественного закрытия слета, на котором школьники представят результаты своих исследований. В мероприятии примут участие Тур Арне Бьорн, Пауль Эрик Аспхольм, представители NIBIO Norwegian institute of bioeconomy reserch, Норвежский институт исследований Биоэкономии, научный сотрудник Отдела лесного хозяйства и лесных ресурсов Департамента природных ресурсов и развития сельских районов, Ольга Акиндиновна Макарова, главный научный сотрудник заповедника «Пасвик», заслуженный эколог РФ.

Дата проведения – 29.09.2017.
Время проведения – с 16.00 до 18.00.

/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/
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