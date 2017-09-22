В правительстве Мурманской области состоялось заседание. Главная тема — вопросы образования

Алексей Котович.

Ключевая темя на сегодняшнем заседании регионального правительства - вопросы образования. В Заполярье создается сеть центров выявления и поддержки одаренных детей, при этом используется опыт образовательного фонда "Талант и успех". Один из таких - откроется в ноябре в Апатитах с привлечением ученых из Кольского научного центра и Полярно-альпийского ботанического сада-института. Работать он будут по принципу профильных смен.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Это будет и углубленное изучение предметов, это будут практические смены, профориентационные смены. Наряду с этим - они будут не только по направлениям естественно-научным, но это будут и гуманитарные. В дальнейшем - мы ставим задачу проведения спортивных смен, но для развития детей, предположим, если они будут заниматься по естественно-научному направлению - первая смена будет с эколого-геологическим аспектом".

О мероприятиях, направленных обеспечение социально-экономической стабильности в Апатитах доложил глава администрации муниципального образования - Николай Бова. С бюджетом - порядок. Финансами здесь стараются распоряжаться эффективно, четвертый год подряд - обходятся без кредитов. Один из приоритетов - сохранение в городе рабочих мест, в том числе и за счет малого бизнеса. Улучшается и ситуация с дорожными ремонтами.

Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "Если, скажем, еще три года назад дороги в городе были, наверное, худшими в Мурманской области, то сейчас всего лишь 12% дорог остались — тех, которые не соответствуют нормативным требованиям. И то - это дороги второстепенные".





