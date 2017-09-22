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22.09.2017 12:59

В областном Минэнерго обсудили вопросы эффективности процедур подключения к электросетям, системам водоотведения, тепло- и водоснабжения

В Минэнерго и ЖКХ Мурманской области состоялось очередное заседание рабочей группы по внедрению целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» и Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в Мурманской области в части эффективности процедур по подключению к электрическим сетям, к сетям водоснабжения, водоотведения, к системам теплоснабжения.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, администрации Мурманска и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Участники обсудили текущую стадию реализации мероприятий дорожных карт по внедрению целевых моделей, обменялись мнения и лучшими практиками по достижению их показателей в установленный срок и совершенствованию порядка технологического подключения.


Для справки:

Целевая модель – совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур и др.) по ключевым факторам, наиболее влияющим на улучшение инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ от 06.12.2016 распоряжением Правительства Мурманской области утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области. Более подробно с целевыми моделями можно ознакомиться на Инвестиционном портале Мурманской области.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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