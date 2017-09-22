Перед судом предстанет молодой человек за уклонение от призыва на военную службу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Североморска, 1999 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).



В ходе предварительного следствия установлено, что житель города Североморска Мурманской области, достигший 18-летнего возраста, подлежал призыву на военную службу. Во исполнение Указа Президента РФ от 30.03.2017 №135, в апреле-июле 2017 года организован и проведен призыв на военную службу в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.



В мае 2017 года молодому человеку лично под роспись вручены повестки о необходимости явки в Военный комиссариат городов Североморск и Островной Мурманской области для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также направление для прохождения обследования. Однако, зная о своей обязанности, не имея уважительных причин для неявки и прохождения обследования, уклонился от призыва на военную службу.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/