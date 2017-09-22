Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.09.2017 16:15

Перед судом предстанет молодой человек за уклонение от призыва на военную службу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Североморска, 1999 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

В ходе предварительного следствия установлено, что житель города Североморска Мурманской области, достигший 18-летнего возраста, подлежал призыву на военную службу. Во исполнение Указа Президента РФ от 30.03.2017 №135, в апреле-июле 2017 года организован и проведен призыв на военную службу в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

В мае 2017 года молодому человеку лично под роспись вручены повестки о необходимости явки в Военный комиссариат городов Североморск и Островной Мурманской области для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также направление для прохождения обследования. Однако, зная о своей обязанности, не имея уважительных причин для неявки и прохождения обследования, уклонился от призыва на военную службу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.22
Евро = 69.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.