Северный флот завершил ряд плановых учений в Арктике

Сегодня Северный флот завершил ряд плановых мероприятий боевой подготовки в Арктике. В ходе розыгрыша различных эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров.

Экипажи кораблей Северного флота, участвовавшие в зачётном учении группировки разнородных сил, также выполнили десятки артиллерийских и зенитных ракетных стрельб.

Подводя предварительные итоги плановых мероприятий боевой подготовки, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «перед разнородными силами объединенного стратегического командования Северного флота стояла задача отработать практические действия по защите арктического побережья и островной зоны Российской Федерации, моделируя различные сценарии существующих и возможных угроз».

Вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «с поставленными задачами силы Северного флота успешно справились и цели учений были достигнуты».

Практические эпизоды учений разыгрывались в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом и Белом морях, а также в море Лаптевых у архипелага Новосибирских островов.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки Северного флота, проходивших одновременно в нескольких арктических районах, было задействовано около 50 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе и флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», более 30 летательных аппаратов пяти типов, атомные и дизельные подводные лодки.

В ходе отработки практических действий экипажи кораблей Северного флота выполнили более 80 зачётных упражнений боевой подготовки за летний период обучения. После тщательного анализа отчётных материалов отдельные учебно-боевые упражнения будут представлены для участия в состязаниях по видам боевой подготовки на приз Главнокомандующего Военно-морским флотом России.

В настоящее время разнородные силы Северного флота, находящиеся в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, приступили к этапу свертывания. На данном этапе, во время перехода в пункты постоянного базирования, будут отработаны эпизоды оказания помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие. Отдельные корабли совместно с судами обеспечения проведут корабельные учения по пополнению запасов на переходе морем.





/Пресс-служба Северного флота/