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22.09.2017 12:43

Северный флот завершил ряд плановых учений в Арктике

Сегодня  Северный флот завершил ряд плановых мероприятий боевой подготовки в Арктике. В ходе розыгрыша различных эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров.
Экипажи кораблей Северного флота, участвовавшие в  зачётном учении группировки разнородных сил, также выполнили десятки артиллерийских и зенитных ракетных стрельб.
Подводя предварительные итоги плановых мероприятий боевой подготовки, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «перед разнородными силами объединенного стратегического командования Северного флота стояла задача  отработать практические действия по защите арктического побережья и островной зоны Российской Федерации, моделируя  различные сценарии существующих и возможных угроз».
Вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «с поставленными задачами силы Северного флота  успешно справились и цели учений были достигнуты».
Практические эпизоды учений разыгрывались в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом и Белом морях, а также  в море Лаптевых у архипелага Новосибирских островов.
Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки Северного флота, проходивших одновременно в нескольких арктических районах, было задействовано около 50 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе и флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения  «Дмитрий Донской»,  более 30 летательных аппаратов пяти типов, атомные и дизельные подводные лодки.
В ходе отработки практических действий экипажи кораблей Северного флота выполнили более 80 зачётных упражнений боевой подготовки за летний период обучения. После тщательного анализа отчётных материалов  отдельные учебно-боевые упражнения будут представлены для участия в состязаниях по видам боевой подготовки на приз Главнокомандующего Военно-морским флотом России.
В настоящее время разнородные силы Северного флота, находящиеся в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, приступили к этапу свертывания. На данном этапе,  во время перехода в пункты постоянного базирования, будут отработаны эпизоды оказания помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие. Отдельные корабли совместно с судами обеспечения проведут корабельные учения по пополнению запасов на переходе морем.


/Пресс-служба Северного флота/
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