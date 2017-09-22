Мужчина, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мончегорска Мурманской области, 1977 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).



По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый, с целью общения с потерпевшим, не имея от него разрешения, незаконно проник в квартиру своего соседа по подъезду, повредив при этом входную дверь в его квартиру. Несмотря на законные неоднократные требования потерпевшего покинуть жилое помещение, злоумышленник находился в указанной квартире.



Своими преступными действиями мужчина существенно нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы потерпевшего на неприкосновенность жилища, чем причинил ему моральный вред.



Органом предварительного следствия СК России по данному уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/



