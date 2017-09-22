Арктические мотострелки Северного флота провели бой за высадку на острове Котельный архипелага Новосибирских островов

Сегодня подразделения арктических мотострелков Северного флота разыграли бой за высадку морского десанта на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.

Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Североморск», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на западное побережье острова Котельный десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Кондопога». Экипаж БДК занял район для высадки десанта способом на упор, и в установленные нормативы успешно осуществил выгрузку техники и личного состава.

На необорудованное побережье высадились три мотострелковых и один миномётный взвод арктической бригады, 9 многоцелевых бронированных транспортёров МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд», бронетранспортёр БТР-80, двухзвенный вездеход на гусеничном ходу «Витязь».

После высадки с десантного корабля на необорудованное побережье, арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с БПК «Североморск» отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. В ходе учения личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

Успешно выполнив комплекс боевых стрельб на побережье, подразделения арктической осуществили погрузку техники на борт БДК «Кондопога».

За время пребывания отряда кораблей Северного флота у Новосибирских островов, североморцы провели учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике, с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

Ранее арктические мотострелки Северного флота впервые в современной российской истории совершили высадку на самую северную материковую часть Евразии – мыс Челюскин и приняли участие в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.





/Пресс-служба Северного флота/