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22.09.2017 12:12

Достижения Мурманской области в движении «WorldSkills Russia» позволили региону стать участником приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко сегодня на заседании регионального правительства проинформировала о повышении квалификации преподавателей среднего профессионального образования с учетом стандартов «Ворлдскиллс». Министр напомнила, что в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, данным по итогам его встречи с членами национальной сборной по профессиональному мастерству в декабре 2016 года, министерством образования и науки Мурманской области при участии Союза «WorldSkills Russia» проводится работа по организации ежегодного повышения квалификации преподавателей производственного обучения в организациях, реализующих программы среднего профобразования.

Мурманская область, вступив в ноябре 2014 года в движение «WorldSkills Russia», стала активным участником всех мероприятий движения. В регионе функционируют 10 специализированных центров компетенций, оснащенных в соответствии с международными стандартами. Ежегодно расширяется перечень компетенций региональных чемпионатов.

Весной 2017 года команда Мурманской области приняла участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). По итогам в состав сборной России для участия в мировом чемпионате «WorldSkills Competition – 2017» в Абу-Даби вошли преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа и ученица кандалакшской средней школы.

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения осуществляется в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс». Формирование экспертного сообщества предполагает различные уровни подготовки экспертов. В Мурманской области уже есть три сертифицированных эксперта, до конца текущего года сертификацию пройдут еще несколько человека. В прошлом учебном году мастера и преподаватели прошли обучение в Академии «WorldSkills». В следующем году педагогические кадры также пройдут обучение по дополнительным профессиональным программам наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования.

«Своевременное вступление Мурманской области в движение «WorldSkills Russia» и создание необходимых условий для его развития, в том числе за счет формирования экспертного сообщества и повышения квалификации педагогов, позволили нашему региону стать участником приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» и войти в число победителей конкурса на предоставление в 2018 году субсидии из федерального бюджета в размере 26,5 млн рублей», – подчеркнула Наталия Карпенко.


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