Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку «Радость постижения бытия»

22 сентября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, II этаж) состоится торжественное открытие выставки «Радость постижения бытия» из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.



В экспозиции будет представлено около 50 произведений западноевропейских мастеров XVI-XIX веков – гравюры, созданные в Нидерландах, Германии, Италии, Франции, Англии, Голландии, Испании, объединяют темы детства, семьи и игры.



Это не первая выставка из коллекции Владимира Беликова в Мурманском областном художественном музе. В 2015 году состоялась выставка гравюр на военные темы «Трагедия утрат и величие Победы», в 2016 – «Образы вечной книги», посвящённая библейским сюжетам. Более 30 лет назад Владимир Гурьевич начал собирать свою коллекцию от образцов из изданий Петровской эпохи и золотого века французской иллюстрации XVIII века до современных произведений. В коллекции более 15 тысяч арт-объектов: линогравюры, офорты, ксилографии, книжные миниатюры, самые ранние из которых датируются XV веком. Комбинации работ составили около 300 абсолютно разных по своей концепции экспозиций.



Выставка будет работать до 29 октября.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /