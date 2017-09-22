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22.09.2017 11:56

Проект «Система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности в Мурманской области» участвует во всероссийском конкурсе ENES

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области принимает участие в конкурсе в рамках Российской энергетической недели среди региональных органов государственной власти. Проект Мурманской области представлен в номинации «Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности».

Поддержать проект региона и проголосовать за него можно на сайте форума энергоэффективности и энергосбережения ENES – 2017. Голосование продолжится до 23 часов 59 минут 25 сентября.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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