Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.09.2017 11:07

В школах Мурманска проходит декада безопасности дорожного движения

В образовательных учреждениях Мурманска началась декада дорожной безопасности с традиционными красочными праздниками «Посвящение первоклассников в пешеходы», в ходе которых сотрудники Госавтоинспекции города поздравляют первоклашек с новым статусом самостоятельных пешеходов и проводят с детьми беседы, игры и занятия.
Так,в школе №38 торжество началось уже с утра. Все родители, пришедшие в школу, получили детские напоминания «Будьте примером для нас!». В холле развернулась большая выставка творческих работ «Мой мир ПДД».
В актовом зале представители отряда ЮИД провели красочный музыкальный праздник для первоклассников с конкурсами, сценками, песнями и играми. Кульминацией события явилось вступление в  отряд ЮИД нового участника с повязыванием галстука и надеванием пилотки ЮИДовца. Провести торжественную церемонию посвящения в ЮИДовцы было доверено инспектору ОБ ДПС ГИБДД. В конце праздника всем первоклашкам подарили светоотражатели.
А в среднюю общеобразовательную школу № 58 вместе с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску на праздник к малышам пришли представители общественной дружины безопасности дорожного движения «Заполярье». Ребята с удовольствием слушали сотрудников дорожной полиции и дружинников, получив в конце мероприятия традиционные подарки от ГИБДД.
Стоит отметить, что неделя безопасности продлится в мурманских школах до конца сентября.

/ОБ ДПС ГИБДД/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.22
Евро = 69.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.