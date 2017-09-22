В школах Мурманска проходит декада безопасности дорожного движения

В образовательных учреждениях Мурманска началась декада дорожной безопасности с традиционными красочными праздниками «Посвящение первоклассников в пешеходы», в ходе которых сотрудники Госавтоинспекции города поздравляют первоклашек с новым статусом самостоятельных пешеходов и проводят с детьми беседы, игры и занятия.

Так,в школе №38 торжество началось уже с утра. Все родители, пришедшие в школу, получили детские напоминания «Будьте примером для нас!». В холле развернулась большая выставка творческих работ «Мой мир ПДД».

В актовом зале представители отряда ЮИД провели красочный музыкальный праздник для первоклассников с конкурсами, сценками, песнями и играми. Кульминацией события явилось вступление в отряд ЮИД нового участника с повязыванием галстука и надеванием пилотки ЮИДовца. Провести торжественную церемонию посвящения в ЮИДовцы было доверено инспектору ОБ ДПС ГИБДД. В конце праздника всем первоклашкам подарили светоотражатели.

А в среднюю общеобразовательную школу № 58 вместе с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску на праздник к малышам пришли представители общественной дружины безопасности дорожного движения «Заполярье». Ребята с удовольствием слушали сотрудников дорожной полиции и дружинников, получив в конце мероприятия традиционные подарки от ГИБДД.

Стоит отметить, что неделя безопасности продлится в мурманских школах до конца сентября.



/ОБ ДПС ГИБДД/