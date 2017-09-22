Итоги кампании ЕГЭ-2017 и подготовку к ЕГЭ-2018 обсудили на Всероссийском совещании Рособрнадзора

Итоги кампании ЕГЭ 2017 года и задачи на новый учебный год обсудили на Всероссийском совещании с участием министров образования всех субъектов РФ, организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.



Открывая совещание, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина отметила успехи, достигнутые в организации ЕГЭ за последние годы. «Я хочу всех поблагодарить за очень слаженную, организованную, эффективную и качественную работу в период итоговой аттестации», - сказала она.



Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов напомнил региональным министрам об их личной ответственности за проведение ЕГЭ. «Ставя задачи на следующий год, мы должны помнить, что ЕГЭ остается приоритетом, но нужно обратить внимание и на другие оценочные процедуры: Всероссийские проверочные работы, итоговую аттестацию в 9 классах. Если в системе образования не будет объективности во всех процедурах, мы будем двигаться назад», - сказал он.



Сергей Кравцов сообщил, что работа региональных органов управления образованием в новом учебном году будет оцениваться не только по организации ЕГЭ, но и объективности проведения других оценочных процедур, в том числе итогового сочинения. Он также попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали «За особые успехи в учении».



Также глава Рособрнадзора заявил о необходимости больше внимания уделить подготовке организаторов ЕГЭ и руководителей ППЭ.



Кроме того, по словам Сергея Кравцова, в регионах нужно развивать институт общественного наблюдения на ЕГЭ, вести работу с вузами, привлекая в качестве общественных наблюдателей студентов.



Начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский обратил внимание на необходимость развития системы региональных ситуационных центров в целях мониторинга проведения ЕГЭ.



Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова представила результаты анализа экзаменационных работ участников ЕГЭ-2017. По ее словам, в 2017 году достигнуты существенные результаты в работе со слабыми учениками. Теперь школам необходимо уделить больше внимания и работе с остальным контингентом обучающихся.



В ходе совещания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов вручил награды министрам образования регионов, в которых проведение ЕГЭ в 2017 году было организовано на самом высоком уровне.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /