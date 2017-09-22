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22.09.2017 10:58

Коллектив Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи отметил традиционный День молодого специалиста

Традиция чествования молодых медиков, приступивших к профессиональной деятельности в медучреждении, появилась в 2013 году, в год 50-летия со дня образования больницы.
Всего после окончания учебных заведений в 2017 году коллектив Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пополнился девятью врачами, в том числе и таких дефицитных специальностей, как анестезиология и реаниматология, акушерство и гинекология, хирургия. Кроме того, к работе приступили семь выпускников медицинских училищ, все они приняты на должность медицинских сестер клинических отделений.
В этом году праздник прошел в новом формате. В ходе неформальной встречи за чашкой чая молодых специалистов приветствовали заместитель губернатора Инна Погребняк, первый заместитель министра здравоохранения региона Роман Москвин, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев и наставники.
Молодым медикам была представлена информация об учреждении, в котором предстоит работать. Сами молодые специалисты рассказали о себе и о выборе профессии.
Все молодые специалисты получили в подарок от администрации Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи экскурсию по Кольскому полуострову и местам боевой славы, в которой примут участие наставники молодежи и профком больницы. Экскурсию проведет почетный гражданин города Мурманска, член Союза писателей, историк и краевед Михаил Орешета.

/Министерство здравоохранения Мурманской области/
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