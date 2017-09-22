Сегодня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоится спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь"

Ирина Тверитинова.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится спуск на воду первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь". Торжественная церемония начнется менее чем через полчаса. По контракту с "Росатомфлотом" Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Двухосадочная конструкция этих судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Новые атомоходы станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.



