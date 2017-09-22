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22.09.2017 15:15

Сформирована программа VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества

5-6 октября в визит-центре заповедника «Пасвик» пройдут VII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества. В текущем году, объявленном Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, встреча посвящена вопросам природного и культурного наследия Арктики, реализации международных проектов в сфере экологии и природоохранной деятельности.

В настоящее время сформирована программа VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. Она предполагает проведение панельных сессий «Международные мосты сотрудничества в Арктике», «Реализация социальных программ сотрудничества в сфере экологии», «Особо охраняемые природные территории Арктики: природное и культурное наследие», конференции «Экологическое образование и просвещение – путь к сохранению Арктики» и презентацию программы «Открой для себя Пасвик».

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.


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