Выставки, концерты и конкурсы, которые пройдут 24 сентября в Мурманске

*11.00 – областная выставка цветущих комнатных растений «Осенние фантазии» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал)

Коллекционеры из городов и поселков Мурманской области представят сотни фиалок, стрептокарпусов, пеларгоний и многих других растений.

*13.00 – мастер-класс «Арктическая малина – морошка» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы)

Ребята будут мастерить морошку с помощью картона, креповой бумаги, ватных палочек, гороха и других материалов. В ходе занятия юные посетители библиотеки узнают, почему у морошки так много названий.

*15.00 – концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова)

Концерт будет посвящен русской песне. Зрители услышат известные композиции: «По Муромской дорожке», «Ой, при лужку, при лужке», «Ой, со вечора с полуночи», «На улице дождик» и многие другие.

*15.00 – областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада-2017» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал)

В конкурсе примут участие советы ветеранов, общественные организаций, клубы людей старшего поколения, домов-интернатов, специализированных домов, центров социального обслуживания населения Мурманска и Мурманской области. Участники представят название, эмблему, девиз команды, приветствие, продемонстрируют творческие способности и спортивную подготовку.

*15.00 – показ документальных фильмов «Искусство XVIII века» и «Портрет XVIII века» (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, областной художественный музей, II этаж, красная гостиная)

Видеофильмы из цикла авторских программ директора Русского музея Владимира Гусева «Сокровищница Российского искусства. Рассказы о Русском музее». Показ состоится в рамках работы Виртуального филиала Русского музея.

*17.00 – концерт джазовой музыки (г. Мурманск, ул. С.Перовской, 3, областная филармония)

В исполнении Шэрон Кларк, великолепной джазовой вокалистки и представительницы традиционной вокальной джазовой школы, и трио пианиста Ивана Фармаковского (Сергей Васильев – контрабас, Павел Тимофеев – барабаны) прозвучат лучшие джазовые произведения.



/Правительство Мурманской области/