Сегодня губернатор Марина Ковтун примет участие в заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики

Сегодня в Москве состоится заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. В числе глав арктических регионов в заседании примет участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



В ходе заседания планируется обсудить вопросы модернизации инфраструктуры морских арктических портов России, а также меры по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне РФ.





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