Мурманский ансамбль песни и танца "Россия" завершает последние приготовления к началу юбилейного сезона

Андрей Зайцев.

Вот уже 50 лет артисты "России" выходят на сцену и радуют своего зрителя. Первый концерт состоится уже в ближайшее воскресенье 24 сентября. Он будет посвящён русским песням, которые звучат в самых разных уголках нашей огромной страны. В течение сезона артисты планируют делать акценты на романсы и поморское творчество, но в любом случае, зритель не будет разочарован. Россияне планку своего мастерства, эмоциональности, искренности коллектив никогда не опускает, тем более у себя дома.

Хормейстер ансамбля песни и танца "Россия" имени В. М. Ковбасы Андрей Серов: "Наш коллектив - это какая-то общая объединяющая идея. И когда мы вышли и высказали эту идею - вот это воплощение чего-то такого общего. Здесь вот всегда хорошо в Мурманске. Здесь принимают и здесь приходит ощущение счастья почему-то".

Именно "Россия" открывает сезон всего областного Дворца культуры имени Кирова. У "Кировки" тоже юбилей. 7 ноября этому замечательному, любимому многими и многими северянами храму культуры и творчества исполнится 85 лет. На праздник приглашаются друзья, профессионалы и любители, все те, кто хочет поздравить ДК с днём рожденья.

Заместитель директора Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Екатерина Крюкова: "Так много всего происходит, что на празднике всегда хочется рассказать вот об этом. Что было, что будет. Задуматься. Поэтому 7 ноября мы постараемся показать как можно больше того, что произошло во Дворце культуры за эти 85 лет".



