Вопросам продажи муниципального недвижимого имущества в обход закона о приватизации был посвящен брифинг в Управлении федеральной антимонопольной службы по Мурманской области

Алексей Котович.

Примером, с точки зрения надзорного органа, может послужить ситуация в ЗАТО Александровск. Отмечено, ряд объектов были закреплены на праве хозяйствования за одним из муниципальных предприятий, а затем без проведения публичных торгов проданы этим МУПом сторонней организации. Формально такая сделка осуществлялась в рамках правового поля, но фактически, как считают в УФАС, была направлены на обход закона о приватизации.

Начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России Марина Полищук: "Обращается УМПП в адрес Александровска - с дачей согласия на продажу данных помещений в целях финансового оздоровления предприятия. Администрация дает согласие на продажу и эти помещения были проданы конкретному хозяйствующему субъекту - определенному обществу, причем по цене значительно ниже, чем балансовая стоимость этих помещений. Ни о каком финансовом оздоровлении здесь речи идти не может. Поэтому мы выдали предупреждение и на сегодняшний день у нас на возбуждении дело".





