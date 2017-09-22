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22.09.2017 10:20

Завтра Мончегорск отпразднует юбилейный, 80-й день рождения

Гостей и жителей города металлургов ожидает множество культурных мероприятий. Празднование начнется с исторической реконструкции «Капсула времени»  у памятника «Покорителям Мончетундры». На центральной площади города праздник откроется вручением Кубка Главы города лучшей колонне праздничного шествия «Я – Мончегорец!», награждением победителей конкурса песен «Пою о тебе, Мончегорск!», конкурса «Общественное признание» и квестов «Легенды Мончегорска». Свою медаль получат и участники парада колясок – рожденные в юбилейный, 2017 год. Далее эстафету примут художественно-самодеятельные коллективы городов Мурманской области и Мончегорска. Поздравят Мончегорск и участники городского конкурса «Минута славы». В течение дня на центральной площади города будет работать выставка и мастер-классы прикладного искусства «Творческий вирус», студия танцев, интерактивная арт-площадка «80 поздравлений любимому городу». На стадионе Северного колледжа физкультуры и спорта будет проходить фестиваль воздушных змеев «Крылья Имандры».
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