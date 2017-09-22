Сегодня - Всемирный День без автомобиля

Его девиз - «Проведи день без автомобиля и сделай воздух чище!» Эта дата стала одним из пунктов государственного плана мероприятий Года Экологии в России. Первый подобный день состоялся в 1973 году. В разгар топливного кризиса власти Швейцарии предложили гражданам провести один день без автомобиля, используя велосипеды и общественный транспорт. Акция набирала популярность в связи с экологической обстановкой и как способ пропаганды здорового образа жизни. В 1994 году было предложено проводить 22 сентября Всемирный день без автомобиля, эту инициативу поддержали многие страны Евросоюза. В России подобная акция впервые была проведена в 2008 году и с тех пор набирает популярность. Представители ГИБДД проведут сегодня в Мурманске круглый стол, где напомнят об изменениях в ПДД, касающихся правил для велосипедистов.

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